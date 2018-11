Anzeige

Ostfildern (pol)Eine Fußgängerin ist am Dienstagvormittag laut Polizei gegen 11.25 Uhr in Ostfildern von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Eine 66-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Wagen nach links ab, während zeitgleich eine 65-Jährige die Fahrbahn an einer Fußgängerampel überquerte. Als die Autofahrerin dies erkannte, bremste sie zwar, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und erfasste die Fußgängerin. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am Pkw war kein Schaden entstanden.