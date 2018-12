Anzeige

Nürtingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall in der Steinengrabenstraße hat sich am Freitagabend eine 30-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen zugezogen. Ein Autofahrer hat sie laut Polizeimeldung übersehen.

Der 84-Jährige Fahrer eines Opel war gegen 18.40 Uhr auf der Straße Am Kührain unterwegs und wollte bei Grünlicht nach links in die Steinengrabenstraße einbiegen. Doch er war nicht der einzige, dessen Ampel grün zeigte. Auch die Fußgängerin auf der Fußgängerfurt hatte zu dem Zeitpunkt grünes Licht und wollte die Straße überqueren. Der Senior soll die Frau übersehen haben. Sie wurde bei der Kollision auf die Motorhaube aufgeladen und beim abrupten Bremsen auf zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Am Pkw entstand laut Polizeimeldung kein Sachschaden.