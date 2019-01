Anzeige

Kirchheim (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz ereignet hat. Kurz vor 7.30 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Golf vom Bahnhofsgebäude in Richtung Schöllkopfstraße unterwegs. Dabei erfasste sie eine 24 Jahre alte Fußgängerin, die am linken Fahrbahnrand lief, und warf sie zu Boden. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0711/3990-420.