Kirchheim Nach einer Berührung durch ein ausparkendes Auto ist eine 78-jährige Fußgängerin am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, so unglücklich gestürzt, dass sie nach Angaben der Polizei mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden musste. Ein 71-jähriger Volvo-Fahrer hatte die Frau beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke in der Tannenbergstraße übersehen. Nach einer Untersuchung stellten sich die Kopfverletzungen bei der Passantin glücklicherweise als nicht allzu gravierend heraus, sodass sie das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. (pol)