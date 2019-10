Esslingen (pol)Schwere Verletzungen hat eine 84-jährige Fußgängerin erlitten, die am Freitagvormittag in der Palmstraße von einem Pkw angefahren wurde. Die Frau ging gegen zehn Uhr aus Richtung Wäldenbronner Straße kommend zunächst auf dem linksseitigen Gehweg der Palmstraße bis zur Kreuzung mit der Eugen-Bolz-Straße/Am schönen Rain. Diese wollte sie geradeaus in Richtung des Friedhofs St. Bernhardt überqueren. Wie die Polizei berichtete, bereits auf der Fahrbahn, als in ihrem Rücken aus der Palmstraße kommend ein 18-Jähriger mit seinem VW Passat heranfuhr, um nach links in die Eugen-Bolz-Straße abzubiegen. Als von rechts kein bevorrechtigtes Fahrzeug kam, fuhr er in die Kreuzung ein, wo es zur Kollision mit der Seniorin kam. Diese wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Die Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.