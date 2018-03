Anzeige

Plochingen (pol)Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Passantin verletzt worden ist, hat sich am Dienstag, gegen 19 Uhr, am Kreisverkehr der Karlstraße mit der Fabrikstraße ereignet. Als die junge Frau die Fahrbahn überquerte, wurde sie nach Polizeiangaben vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fahrer stoppte zwar und kümmerte sich um die Frau. Nachdem er sie nach Hause gebracht hatte, fuhr er aber einfach weiter, ohne ihr seine Personalien zu nennen. Da sich die Beschwerden der Frau im Laufe des Abends verschlimmerten, musste sie in der Notaufnahme einer Klinik behandelt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefon-Nummer 0711/3990-420 zu melden. Zum Pkw ist bekannt, dass es sich um einen dunklen Mittelklassewagen handeln soll. Der Fahrer ist etwa 25 Jahre alt, hat einen Vollbart und dunkle, kurze Haare. In seinem Auto befand sich ein grau-weißer Hund.