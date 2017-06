Ostfildern (pol) - Schwerste Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrunfall am Montagvormittag in Ostfildern erlitten. Eine 72-Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug gegen 9.40 Uhr die Rinnenbachstraße von Nellingen kommend in Richtung Ruit. An der Fußgängerampel auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Parksiedlung erfasste sie, laut Polizei, frontal die 66-jährige Fußgängerin, die die L 1200 von der Gerhart-Hauptmann-Straße kommend in Richtung der Haltestelle überquerte. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. In die Ermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet und die Rinnenbachstraße musste für die Unfallaufnahme drei Stunden lang komplett gesperrt werden. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob die Fußgängerin oder die Autofahrerin bei Rot die Ampel passierte. Ersten Erkenntnissen nach soll eine Zeugin den Unfall beobachtet haben. Sie und weitere Augenzeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Polizei Esslingen zu melden.

