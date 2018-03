Anzeige

WernauAuf der Suche nach einer freien Lücke hat ein 41 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, auf dem Parkplatz am Eisstadion Wernau einen 29-jährige Passantin übersehen und angefahren. Laut Polizei kam die Fußgängerin zu Fall und wurde vom Auto noch ein Stück mitgeschleift. Mit schweren Verletzungen musste die 29-Jährige mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.