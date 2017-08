Nürtingen (pol) - Betrunken war ein 52-jähriger Nürtinger, der am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr, in der Neuffener Straße eine 81-jährige Fußgängerin angefahren hat und dann geflüchtet ist. Das teilt die Polizei mit. Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen beobachte zufällig, wie der Radler auf dem Gehweg der Neuffener Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr. Beim Abbiegen in die Albstraße übersah er die Seniorin und prallte so heftig gegen die Fußgängerin, dass diese stürzte. Ohne sich um die leichtverletzte Frau zu kümmern, fuhr er weiter. Der Radfahrer konnte wenige Meter weiter in der Albstraße gestoppt werden. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit staunten die Beamten nicht schlecht. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp drei Promille. Nach der obligatorischen Blutprobe erwartet ihn jetzt ein entsprechendes Strafverfahren. Die verletzte Fußgängerin wollte nach der Unfallaufnahme selbst ihren Hausarzt aufsuchen.

