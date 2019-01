Anzeige

Stuttgart (pol) Eine 50 Jahre alte Fußgängerin ist am Mittwochmorgen in der Mönchfeldstraße vom Auto eines 46 Jahre alten Mannes angefahren worden, sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Wie die Polizei berichtet, überquerte die Frau offenbar gegen 07.35 Uhr bei Rotlicht eine Fußgängerfurt in der Mönchfeldstraße. Der 46-jährige Mercedesfahrer, der wohl bei Grünlicht in Richtung Zuffenhausen fuhr, erfasste die Frau mit seinem Auto. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen an den Armen zu, ein Rettungswagen verbrachte die Frau in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.