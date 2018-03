Anzeige

EsslingenSchwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Mittwochnachmittag erlitten, als er von einem anfahrenden Lkw erfasst worden war. Ein 57-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei mit einem Lkw-Gespann kurz vor 14 Uhr die Parkstraße. An der Einmündung mit der Hohenheimer Straße wollte er nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Der Fahrer musste zunächst verkehrsbedingt warten. Beim Anfahren übersah der Lkw-Lenker einen 79 Jahre alten Fußgänger, der unmittelbar vor dem Führerhaus an dem Fahrzeug vorbeigehen wollte. Der Senior war vermutlich die Hohenheimer Straße heruntergekommen und in Richtung Brückenstraße unterwegs. Durch die Kollision stürzte er auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu dem Verkehrsunfall. (pol)