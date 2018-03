Anzeige

Nürtingen (pol)Ein 52 Jahre alter Passant ist am Mittwochabend von einem Pkw erfasst worden. Laut Polizeiangaben wurde er dabei schwer verletzt. Ein 45-jähriger Toyota-Fahrer war kurz nach 22 Uhr auf der Straße Am Lerchenberg in Richtung Südumgehung unterwegs, als er den Fußgänger auf Höhe der unteren Parkplatzeinfahrt des Hölderlin-Gymnasiums anfuhr, der daraufhin zu Boden fiel. Die Polizei geht davon aus, dass der dunkel gekleidete 52-Jährige die Fahrbahn überqueren wollte. Nachdem er durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt wurde, kam er zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Bei der Kollision entstand am Auto ein Sachschaden von knapp 5000 Euro. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Zur Klärung der genaueren Umstände bittet die Verkehrspolizei Esslingen Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0711-3990-0 zu melden.