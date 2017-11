Anzeige

Nürtingen (pol) - Weil er offensichtlich bei Rot über die Fußgängerfurt ging, wurde ein 78-Jähriger am späten Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren. Ein 45-jähriger Denkendorfer war laut Polizei mit seinem Honda gegen 17.40 Uhr auf der rechten Fahrspur der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Signalanlage auf Höhe des Parkhauses musste er hinter zwei weiteren Fahrzeugen bei Rotlicht anhalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren alle los. Nachdem die beiden vorausfahrenden Pkw die Fußgängerfurt passierten und auch der 45-Jährige die Furt erreicht hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der die Fahrbahn aus Sicht des Autofahrers von links nach rechts überqueren wollte. Der 78-Jährige schleuderte gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich dabei. Er wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Tel. 0711/3990-420 jetzt noch Zeugen des Unfalls, die nähere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Laut Angaben des Fußgängers soll die Fußgängerampel für ihn Grünlicht gezeigt haben.