Stuttgart (pol) Ein 16 Jahre alter Fußgänger ist am Freitag gegen 17.50 Uhr in der Talstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 16-Jährige übersah beim Überqueren der Fahrbahn den Hyundai einer 29-Jährigen und wurde dabei vom Fahrzeug erfasst. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt, kam der Schwerverletzte in eine Klinik. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.