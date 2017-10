Anzeige

Nürtingen (pol) - Ein 54-jähriger Passant ist laut Polizei am Donnerstagabend gegen ein abbiegendes Auto gelaufen. Nach ersten Erkenntnissen hat er sich wohl nur leichte Verletzungen zugezogen.

Der 19-jährige VW-Fahrer war gegen 17.30 Uhr an einer Ampelanlage bei Grün von der Goethestraße nach rechts in die Nürtinger Straße abgebogen. Der Fußgänger, der ein Fahrrad neben sich schob, überquerte zum gleichen Zeitpunkt den Einmündungsbereich der Nürtinger Straße und achtete dabei weder auf den Verkehr, noch auf die für ihn geltende rote Ampel. Zeugen gaben an, dass der Autofahrer keine Chance hatte, einen Zusammenprall zu verhindern. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.