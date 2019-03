Neuhausen (pol) Ein 29-jähriger Fußgänger ist Freitagmorgen in der Plieninger Straße von einem Auto angefahren worden, so die Polizei. Der 29-jährige trug dunkle Kleidung und ein Headset. Auf Höhe der Bushaltestelle Schlosserstraße überquerte er unmittelbar hinter einem in Richtung Denkendorf fahrenden Auto die Straße und wurde dabei von einem weiteren Fahrer aus der Gegenrichtung gerammt und auf über die Motorhaube auf den Asphalt geschleudert. Mit schweren Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik. Das Auto ist nicht mehr fahrtauglich, der Schaden liegt bei rund 6.000 Euro.