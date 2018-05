Anzeige

Filderstadt (pol/lh)Ein 78-jähriger Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße am Donnerstagnachmittag angefahren und schwer verletzt worden. Der Senior ging kurz vor 16.30 Uhr über die Diepoldstraße in Bernhausen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Honda aus einer Hofeinfahrt nach links auf die Straße in Richtung Flughafentunnel heraus. Hierbei übersah sie den Mann und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Der 78-Jährige stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.