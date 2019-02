Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Zu einem Vorfall im Straßenverkehr, der sich am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, in der Hauptstraße ereignet hat, werden vom Polizeirevier Filderstadt Zeugen gesucht. Nach Schilderung des 48-jährigen Geschädigten wollte er gemeinsam mit seiner Ehefrau samt Kinderwagen den Zebrastreifen vor der dortigen Aral-Tankstelle überqueren, als aus Richtung B 27 ein Kleintransporter der Marke Ford ohne abzubremsen auf den Zebrastreifen zufuhr. Aufgrund dessen mussten die beiden Fußgänger zurückweichen bzw. den Kinderwagen zurückziehen, um eine Kollision mit dem Kleintransporter zu verhindern. Im Anschluss kam es zu einem Wortgefecht zwischen dem 48-Jährigen und dem noch unbekannten Fahrzeuglenker, in dessen Verlauf der Geschädigte von diesem auch noch weggeschubst wurde.

Anschließend stieg der Ford-Fahrer wieder in sein Fahrzeug und verabschiedete sich mit einer obszönen Geste. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Filderstadt unter der Telefonnummer 071190370 entgegen.