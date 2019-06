Ostfildern-Ruit (pol) Ein 23 -jähriger Fußgänger ist am Samstag um kurz nach 1 Uhr Opfer eines Raubes geworden. Laut Polizeimeldung soll er sich zu diesem Zeitpunkt in der Unterführung zwischen der Kirchheimer Straße und dem Kirchgässle in Ostfildern-Ruit aufgehalten haben.

In der Unterführung wurde er offenbar von drei männlichen Tätern angegangen und ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen. Er sagte der Polizei, dass er von einem Täter festgehalten wurde, während die beiden anderen weiter auf ihn einschlugen. Die Angreifer entwendeten seinen Rucksack mit Smartphone, Geldbeutel und weiteren persönlichen Gegenständen und flüchteten in verschiedene Richtungen.

Der junge Mann konnte keine detaillierte Täterbeschreibung abgeben. Laut Polizeimeldung soll er sich lediglich daran erinnern, dass es sich um männliche Täter handelte, die zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein sollen. Einer der Unbekannten war etwa 1,80 Meter groß und soll eine schwarze Hautfarbe gehabt haben. Das Polizeirevier Filderstadt erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0711/70913.