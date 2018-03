Anzeige

Esslingen (pol)Nach einem weißen Mercedes SUV, Typ GLE, fahndet das Polizeirevier Esslingen. Dessen Fahrerin hat nach Polizeiangaben am Mittwochmittag einen Fußgänger angefahren und ist danach geflüchtet. Der SUV stand gegen 12.45 Uhr auf dem Gehweg vor der Berufsschule in der Steinbeisstraße, auf Höhe des Parkplatzes. Weil die Fahrerin offenbar vorwärts ausparken wollte, lief ein 26-jähriger Fußgänger hinten an dem Mercedes vorbei. Dieser setzte aber plötzlich zurück und erfasste den Fußgänger. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der 26-jährige machte noch durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, wonach eine der vier jungen Insassinnen sogar noch das Fenster öffnete, sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen kümmerte, das Fenster wieder schloss und der Mercedes davonfuhr. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-330 nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug.