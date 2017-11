Anzeige

Pliensauvorstadt (pol) - Wegen Fahrerflucht muss sich ein 24-jähriger Fahrer eines VW Golf verantworten, nachdem er am Montagabend einen Fußgänger angefahren hat und dann weitergefahren ist. Ein 49-Jähriger wollte gegen 21.40 Uhr laut Polizei zu Fuß die Stuttgarter Straße in Richtung Weilstraße überqueren. Zur gleichen Zeit stand der 24-Jährige an der Haltelinie vor der Ampel in der Uhlandstraße, um nach links in Richtung Weil/Mettingen zu fahren. Als der 49-Jährige bereits die Fahrbahn der Stuttgarter Straße betreten hatte, fuhr der Autofahrer zunächst langsam los und beschleunigte dann schlagartig. Hierbei erfasste er den Fußgänger leicht mit der linken Fahrzeugfront, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Der Golf-Fahrer hielt daraufhin kurz an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 49-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste sich ambulant in der Klinik behandeln lassen. Er hatte sich Teile des Kennzeichens gemerkt und entdeckte gegen Mitternacht das parkende, mutmaßliche Fluchtfahrzeug in einer Parallelstraße zur Stuttgarter Straße. Bei der Überprüfung durch die Polizei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um das gesuchte Fahrzeug handelt, mit dem der 24-Jährige unterwegs war.