Kirchheim (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall in Kirchheim geführt. Ein 25-Jähriger bog nach Angaben der Polizei kurz nach elf Uhr mit einem Seat Ibiza von der Lichtensteinstraße in die Tannenbergstraße in Richtung Bohnau ab.

Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 48 Jahre alten Frau, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Das Auto des Unfallverursachers musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.