Wendlingen (pol) - Fünf verletzte Personen und ein Schaden von etwa 92.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 22:40 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ereignete.

Ein 40 Jahre alter VW-Fahrer war, so berichtet die Polizei, von Karlsruhe kommend in Richtung München auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs und wollte einen Lkw überholen, der vor ihm fuhr. Als er nach links auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit, einen dort fahrenden 20-jährigen Mercedes-Fahrer. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung fuhr der 20-Jährige in der Folge auf den VW-Caddy auf.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Mercedes-AMG nach rechts abgewiesen und prallte in die Schutzplanken. Im weiteren Verlauf drehte sich das Auto, schleudert nach links über alle drei Fahrspuren und stieß gegen die Mittelschutzplanke, wo das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurden der 40-jährige VW-Fahrer, sowie eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im Mercedes schwer verletzt. Darüber hinaus zogen sich der 20 Jahre alte Mercedes-Fahrer und zwei weitere Mitfahrer im Alter von 20 und 21 Jahren leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Ostfildern, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort waren, kümmerten sich um ausgelaufene Flüssigkeiten. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kirchheim unter Teck führten Reinigungsarbeiten durch. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen mussten die beiden linken Fahrstreifen bis etwa 03:45 Uhr gesperrt werden.