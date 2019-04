Filderstadt/Leinfelden-Echterdingen (pol)Insgesamt fünf hochwertige Motorräder sind in der Zeit von Donnerstag bis Freitag in Bernhausen und Echterdingen gestohlen worden. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr begaben sich nach Angaben der Polizei mehrere Unbekannte auf das Gelände eines Fachgeschäfts in der Echterdinger Straße in Bernhausen und machten sich an mehreren Zweirädern der Marke Ducati zu schaffen.

Den Tätern gelang es schließlich, vier Bikes der Modelle "Hypermotard 950 SP", "Mulitstrada 950", "Panigale V4 S" und "Supersport S" zu entwenden. Zur Tatzeit waren an den insgesamt über 60.000 Euro teuren Fahrzeugen die Kennzeichen ES-LL 54, ES-LL 96, ES-LL 21 und ES-LL 84 angebracht. An weiteren Motorrädern verursachten die Unbekannten Schäden, deren Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. In der darauffolgenden Nacht, zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 6.50 Uhr, fiel ein grau-weißes BMW-Kraftrad vom Typ "R 1200 RS", das in einer Tiefgarage in der Karlsruher Straße geparkt war, ebenfalls Dieben zu Opfer. Der Wert des Fahrzeugs mit den Kennzeichen ES-F 82 beträgt schätzungsweise 15.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Zweiräder nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 oder die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen.