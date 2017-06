Nürtingen (pol) - Ein stark betrunkener Autofahrer musste am frühen Sonntagmorgen seinen Führerschein abgeben. Der 42-Jährige fuhr, nach Polizeiangaben, mit seinem Wagen kurz vor sieben Uhr in eine Kontrollstelle auf der B 313 am Ortsbeginn von Oberensingen. Den Beamten schlug starker Alkoholgeruch aus dem Inneren des Fahrzeugs entgegen, da nicht nur der Fahrer sondern auch seine beiden Mitfahrer zu tief ins Glas geschaut hatten. Bei dem 42-Jährigen ergab ein Test einen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten.

Anzeige