Dettingen (pol) Wie die Polizei berichtet, hat ein 47-Jähriger kurz nach 12 Uhr seinen Sattelzug in der Kirchheimer Straße mit laufendem Motor abgestellt und verlassen. Weil er vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und fuhr selbstständig etwa 500 Meter weit in Richtung Kirchheim.

Der Lkw kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und stieß gegen ein massives Werbeschild eines Discounters, das dann auf ein auf dem Parkplatz stehendes Auto fiel. Danach knickte das Fahrzeug eine Straßenlaterne um. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Dank eines Schutzengels am Steuer gab es bei der "Irrfahrt" keine Verletzten.