Unbekannte sind nach Angaben der Polizei in der Nacht von Montag, 19.30 Uhr, auf Dienstag, 7 Uhr, in die Garage eines Autozubehörhandels in der Ulmer Straße eingebrochen und haben dort 18 Fahrzeugfrontscheiben gestohlen. Nachdem sie sich über das Tor gewaltsam Zutritt zu der Garage verschafft hatten, transportierten sie die Frontscheiben vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Der Wert der Scheiben wird auf etwa 4.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise.

