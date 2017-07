Nürtingen (pol) - Am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr fuhr eine 21-jährige VW-Fahrerin die Tiefenbachstraße in Richtung Beuren. Nach Angaben der Polizei wollte sie auf Höhe "Im äußeren Bogen" nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Der 21-jährige Fahrer eines VW erkannte dies zu spät und wich auf die Gegenspur aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Er übersah jedoch den entgegenkommenden Opel eines 23-Jährigen und stieß mit ihm frontal zusammen.

Durch die Wucht der Kollision wurde er zirka neun Meter rückwärts in einen Wirtschaftsweg geschoben, wobei er noch einen Leitpfosten beschädigte und ein weiteres Auto beschädigte. Wie die Polizei berichtet, wurden der junge VW-Fahrer und der Opel-Fahrer mit Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Unfallaufnahme übernommen.