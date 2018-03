Anzeige

Neuhausen/Fildern (pol): Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte







Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden, ist es am Freitag um 17.00 Uhr auf der Landesstraße 1209 zwischen Neuhausen/ Fildern und Bernhausen gekommen. Die 29-jährige Fahrerin eines VW Caddy fuhr von Neuhausen in Richtung Bernhausen und kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem Skoda Fabia zusammenstieß, der von einer 31-jährigen Frau gefahren wurde. Die beiden Fahrerinnen mussten jeweils in Krankenhäuser eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25000 Euro.