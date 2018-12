Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) - Am Donnerstag ist es zwischen Ötlingen und Weilheim zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Gegen 14.30 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem Smart in Richtung Wendlingen unterwegs und geriet nach Polizeiangaben wohl infolge einer kurzen Unachtsamkeit in den Gegenverkehr. Dort stieß der Smart frontal mit dem VW Fox einer 58-Jährigen zusammen. Beide Frauen blieben augenscheinlich unverletzt, die Unfallverursacherin wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Landesstraße war für zirka 30 Minuten voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.