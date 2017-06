Baltmannsweiler (pol) - Am Samstag ist es um 17.35 Uhr zwischen Baltmannsweiler und Winterbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr und einem Pkw gekommen. Ein 73-jähriger VW-Fahrer aus Aichwald fuhr über die L 1150 von Winterbach kommend. Auf Höhe Hohengehren geriet er vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems auf die Gegenfahrbahn, und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Löschfahrzeug. Der Fahrer des Löschfahrzeugs, ein 21-Jähriger aus Deizisau, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, musste aber nicht behandelt werden. Der 73-Jährige kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass er unverletzt blieb. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von circa 60 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

