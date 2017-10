Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Unfallverursacher musste am Mittwochabend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 26-Jährige war mit seinem Ford Focus kurz vor 18.30 Uhr auf der Rotenackerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf Höhe der Einmündung Am Schönen Rain gegen den Masten einer Fußgängerbedarfsampel. Durch die Kollision drehte sich der Pkw, rollte anschließend rückwärts über die Straße und blieb auf dem Gehweg der Alte Talstraße stehen. Durch umherfliegende Teile wurde ein geparktes Auto leicht beschädigt. Um die abgeknickte Ampel kümmerten sich Mitarbeiter der Stadt Esslingen. Der Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in die Klinik gebracht. Unfallbedingte Verletzungen konnten keine festgestellt werden. Der Ford musste geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.