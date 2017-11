Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol) - Am Samstagabend kam ein 18-jähriger Führerscheinanfänger mit seinem 3er BMW um kurz nach 22 Uhr von der Fahrbahn ab, als er mit zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der junge Mann fuhr laut Polizei von Ostfildern-Nellingen in Richtung Parksiedlung und kam auf der L 1200 nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Verteilungskasten und streifte einen Baum. Etwa 10 Meter neben der Fahrbahn kam der knapp 300 PS starke BMW auf einer Wiese zum Stehen. Der Schaden am Fahrzeug betrug mehrere tausend Euro. Der Beifahrer des 18-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.