Plochingen (pol) - Innerhalb des Gelände des Stadtfriedhofes ist am Montagnachmittag eine 80-jährige Friedhofsbesucherin angefahren und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 69-jähriger beim Rückwärtsfahren mit seinem Gärtnereifahrzeug, einem VW-Transporter, auf einem Weg innerhalb des Friedhofs die 80-jährige Fußgängerin. Sie wurde am Rücken getroffen und umgestoßen. Laut Polizei wurde sie hierbei vermutlich nur leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik zur Untersuchung verbracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.