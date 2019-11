Frickenhausen (pol)Zwei Fahrer sind bei einem heftigen Auffahrunfall auf der Theodor-Heuss-Straße im Ortsteil Linsenhofen am Montagmorgen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 53-Jähriger um 6.45 Uhr mit einem Mercedes GLC auf der Durchgangsstraße in Richtung Neuffen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer beim Linksabbiegen auf einem Grundstück verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 46 Jahre alter Ford-Lenker, bemerkte dies zu spät und krachte nahezu ungebremst mit seinem Mondeo ins Heck des SUV. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt zirka15.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn war ein Mitarbeiter des Bauhofs an die Unfallstelle ausgerückt.