Frickenhausen (pol)Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer und seine 17 Jahre alte Sozia sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der junge Fahrer war nach Polizeiangaben gegen 20 Uhr auf der Beurener Straße in Linsenhofen in Richtung Beuren unterwegs. Da ein vorausfahrender 21-jähriger Hyundai-Fahrer offenbar den linken Blinker gesetzt hatte, wollte der 16-Jährige rechts an dem Wagen vorbeifahren. Der Pkw bog jedoch nach rechts ab und kollidierte mit dem Zweirad. Der Jugendliche und seine Mitfahrerin stürzten daraufhin auf den Asphalt. Eine medizinische Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 8000 Euro.