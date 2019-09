Frickenhausen (pol)Aufgrund eines Streits, in dessen Verlauf auch eine Schreckschusspistole zum Einsatz kam, sind am späten Mittwochabend mehrere Streifenwagenbesatzungen zu einer Gaststätte in der Untere Straße ausgerückt. Kurz vor 24 Uhr waren dort den bisherigen Ermittlungen zufolge zwei Männer im Alter von 35 und 39 Jahren in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Der 39-Jährige soll dabei laut Polizei seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Er wurde von den Beamten noch in der Gaststätte vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Seine Waffe wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.