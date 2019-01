Anzeige

Frickenhausen (pol) Ein 81 Jahre alter Mann hat bei einem Reitunfall am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Der Senior war zusammen mit einem Bekannten auf einem Waldweg im Gewann Benzenhau bei Frickenhausen zu Ross unterwegs. Kurz vor 16 Uhr scheute seine achtjährige Stute aus bislang unbekanntem Grund und der Reiter stürzte zu Boden. Der Mann konnte danach aufstehen. Im Anschluss stürzte er jedoch etwa zehn Meter weit eine Böschung bis zu einem liegenden Baumstamm hinunter. Der Begleiter kümmerte sich sofort um den Gestürzten und setzte einen Notruf ab. Beiden gelang es, sich an den Waldrand zu begeben, wo sie von den Rettungskräften angetroffen wurden. Die beiden Pferde waren in der Zwischenzeit ausgerissen, konnten jedoch kurz darauf eingefangen werden, erklärte die Polizei. Der Verletzte wurde zunächst vor Ort medizinisch betreut und musste im Anschluss in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Der 81-Jährige erlitt unter anderem eine schwere Kopfverletzung. Er hatte keinen Reiterhelm getragen.