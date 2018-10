Anzeige

Frickenhausen-Linsenhofen (pol) Zu einem gefährlichen Vorfall ist es in den Nachtstunden zum Sonntag in Frickenhausen-Linsenhofen gekommen. Gegen 23.20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Ortsdurchgangsstraße von Linsenhofen ein großer Gegenstand auf der Fahrbahn liegt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein bislang unbekannter Täter einen Standsockel von Behelfsverkehrszeichen auf die Fahrbahn gelegt hatte und bereits drei Fahrzeuge über diesen gefahren waren. Zwei Fahrzeuge trugen Beschädigungen am Rad davon, der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022 / 9224-0, sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter machen können.