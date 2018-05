Anzeige

Altenriet/Neckartenzlingen (pol) Ein unflätiges Verhalten an den Tag gelegt hat ein 31-jähriger Mann aus Sri Lanka am Samstagabend gegen 20.30 Uhr im Brühlwiesenweg in Altenriet, indem er drei Frauen im Alter von 16 Jahren unzüchtig anpöbelte, berichtet die Polizei. Bei der Abklärung des Sachverhalts verhielt sich der stark alkoholisierte Mann gegenüber der Polizeistreife nach Angaben der Polizei zunehmend aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.

Er sollte nach richterlicher Anordnung seinen Rausch in der Arrestzelle des Polizeireviers Nürtingen ausschlafen, wo er Widerstand leistete und eine Matratze beschädigte. Ferner wurde bekannt, dass es bereits gegen 18.30 Uhr am Marktplatz in Neckartenzlingen zu einem ähnlichen Vorfall mit vermutlich derselben Person gekommen war. Hierbei setzte sich ein etwa 30 Jahre alter Mann, der als auffallend schlank, mit dunklen Haaren und dunklem Teint, Oberlippenbart und weissem T-Shirt beschrieben wurde, auf eine Bank. Er sprach die bereits dort sitzende, etwa 19-jährige, bislang unbekannte Frau in englischer Sprache an und näherte sich ihr in aufdringlicher Weise. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 Zeugen und etwaige Geschädigte.