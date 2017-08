Filderstadt (pol) - Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Nummer 0711/7091-3 nach Zeugen zu einem Vorfall, bei dem eine junge Frau in einem Bus am Dienstag von einem Mann unsittlich berührt worden ist. Die 20-Jährige setzte sich laut Polizei gegen 12.30 Uhr am Bahnhof in Bernhausen in den Bus der Linie 35. Ein bislang unbekannter Mann nahm neben ihr Platz. Kurz nach Fahrtbeginn begann er, die Heranwachsende am Oberschenkel zu berühren. Am Ortsbeginn von Bonlanden beugte er sich über sie, um den Halteknopf zu drücken. Beim Zurückbeugen streifte er nach Angaben der Polizei mit seiner Hand über das Bein der Frau. Als das Fahrzeug an der Haltestelle stoppte, stand der Unbekannte zunächst auf, stieg jedoch nicht aus sondern setzte sich erneut neben die Geschädigte. Bevor er schließlich kurz darauf an der Haltestelle "Bonländer Hauptstraße" ausstieg, griff er ihr noch an den Po. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und hellhäutig. Er hat dunkelbraune, etwas längere Haare. Der Gesuchte trug ein hellgelbes T-Shirt, einen schwarzen Rucksack sowie eine Sonnenbrille.

Anzeige