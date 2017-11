Anzeige

Kirchheim (pol) - Zu einer sexuellen Belästigung ist es laut Polizei am Freitag gegen 13.15 Uhr

in der Stuttgarter Straße gekommen. Die 31-jährige Frau lief auf der Stuttgarter Straße, als sie von

einem unbekannten Mann von hinten an der Schulter festgehalten und angesprochen wurde. Gleichzeitig griff ihr der Mann an den Po. Die Frau konnte sich in ein Geschäft flüchten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 190 cm groß, etwa 55 Jahre alt, schlank, Brillenträger, Glatze. Er sprach hochdeutsch, trug eine blaue Jeans, ein hellblau-kariertes Hemd und einen dunkelblauen Pullover. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Teck unter der Telefonnummer 07021/5010 entgegen.