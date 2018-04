Anzeige

Esslingen (pol)Weil eine 51-Jährige während des Kochens eingeschlafen war, musste die Feuerwehr Esslingen am Sonntagabend mit einem Großaufgebot von fünf Fahrzeugen und 22 Mann in den Kastenackerweg ausrücken. Gegen 20.15 Uhr hatte der Rauchmelder nach Polizeiangaben in der Wohnung der Frau Alarm ausgelöst, da das Essen auf dem Herd inzwischen angebrannt war. Ein Nachbar hörte den Alarm und konnte die Wohnung betreten und Schlimmeres verhindern. Auch durch das schnelle Eingreifen des Nachbarn entstand kein Schaden. Da die Wohnung jedoch stark verraucht war, wurde die Bewohnerin vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.