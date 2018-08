Anzeige

Esslingen (pol)Eine 31-jährige Joggerin ist am Samstagabend auf dem Neckarradweg von einem unbekannten Täter angegangen und sexuell belästigt worden.

Die Frau war kurz nach 19.30 Uhr auf dem Neckarradweg parallel zur Zeppelinstraße in Richtung Altbach unterwegs. Beim Übergang zum Entennest sah sie einen Mann schlafend auf einer Parkbank liegend, als sie plötzlich und unerwartet von einem Jogger überholt wurde.

Nachdem die 31-Jährige kurz darauf umkehrte, um nach dem Mann zu schauen, kam der Jogger ebenfalls zurück und legte noch während des Laufens sein Arm um ihre Schultern. Trotz Gegenwehr ließ der Unbekannte von seinem Opfer zunächst nicht ab und wurde immer aggressiver, wobei er die 31-Jährige von hinten umklammerte und mehrfach auf die Wangen küsste. Durch einen beherzten Griff zwischen die Beine konnte sich die Frau aus der Umklammerung des Mannes lösen und in Richtung Neckar flüchten. Da der Täter sein Opfer weiter verfolgte, sprang die 31-Jährige in den Fluss und schwamm an das andere Ufer. Dort konnte sie auf der B10 Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam machen, welche die Polizei verständigten. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter unbekannt entkommen. Der Mann soll ca. 35 - 40 Jahre alt, etwa 1,70 cm groß, von schmaler Statur mit herzförmigem Gesicht gewesen sein. Er hatte dunkle kürzere Haare, einen Bart um den Mundbereich, einen dunklen Teint und sprach englisch. Bekleidet war er mit einer hellen Cargo-Hose, einem braunen T-Shirt und einer dunkelbraunen Sweat-Shirt-Jacke/Kapuzenpulli. Die Jacke hatte einen Reißverschluss und eine auffällig helle Zahl auf dem rechten Oberarm und auf der Vorderseite aufgedruckt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0711/3990-0 entgegen.

Insbesondere sollen sich zu dem Zeitpunkt mehrere Angler in diesem Bereich aufgehalten haben, sie werden gebeten sich bei der Polizei zu melden