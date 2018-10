Anzeige

Kirchheim (pol) - In einer Kirche randalierte eine Frau aus bisher ungeklärten Motiven. Den Angaben der Polizei zufolge ist eine 47-jährige Frau überführt worden, nachdem sie am Morgen des Silvestertages in der Kirche Maria Königin einige Krippenfiguren entwendet hatte. Zudem hatte die Frau Opferkerzen gelöscht und das heiße Wachs auf dem Kirchenboden verschüttet. Eine Spenderanlage für Weihwasser und ein Plakat im Kircheneingang fielen der Vandalin ebenfalls zum Opfer. Die Polizei ermittelt nach den Gründen für ihre Tat.