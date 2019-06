Neuhausen (pol) Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag, nach Angaben der Polizei, mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Der Mercedes der 67-Jährigen fiel um 15 Uhr Zeugen in der Kirchstraße auf, da er in Schlangenlinien in Richtung Wolfschlugen unterwegs war. Beim Rechtsabbiegen am Ortsende von Neuhausen in die Rupert-Mayer-Straße überfuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Ohne anzuhalten setzte sie ihre Fahrt fort und überfuhr kurz darauf das Verkehrszeichen an einem Zebrastreifen.

Obwohl andere Verkehrsteilnehmer durch Hupen und Zeichen die Frau zum Anhalten bewegen wollten, fuhr sie weiter. Hinter dem Fußgängerüberweg kollidierte die Mercedes-Lenkerin mit dem verkehrsbedingt haltenden Volvo einer 43-Jährigen. Diese erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Glücklicherweise blieben vier Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren in dem Volvo unverletzt. Die Unfallverursacherin hielt auch nach diesem Unfall nicht an. Auf dem weiteren Weg prallte sie noch gegen einen Stromkasten und kam letztendlich im Gebüsch eines Gartens zum Stehen. Die mittlerweile verständigten Polizeibeamten konnten sie später zuhause antreffen.

Ein Test ergab bei der Frau einen Alkoholwert von knapp zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. Der angerichtete Fremdschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Wie hoch sich der Schaden am Mercedes beläuft, kann noch nicht beziffert werden.