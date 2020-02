NürtingenWeil sie eine rote Ampel missachtete, verursachte eine 36-Jährige einen Verkehrsunfall in Nürtingen, bei dem am Dienstagmittag eine Person leicht verletzt wurde. Gegen zwölf Uhr befuhr die Frau mit ihrem Auto die Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen. An der Kreuzung Werastraße missachtete sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und krachte mit dem von links kommenden Fahrzeug eines Mannes zusammen. Der 39-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der entstandene Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.