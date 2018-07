Anzeige

Kirchheim (pol)Am späten Samstagabend gegen 23.40 Uhr sind mehrere Männer am Rollschuhplatz in Kirchheim mit einer Frau zunächst in einen verbalen Streit geraten. Hierbei beleidigten die Männer laut der Polizei die 31-jährige Frau unflätig und einer von ihnen hielt sie kurzzeitig am Handgelenk fest. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Anschließend gingen mehrere Zeugen dazwischen und die Männer entfernten sich. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte die Polizei vier mutmaßlich beteiligte Afghanen im Alter von 15 bis 28 Jahren wenige hundert Meter vom Tatort entfernt antreffen und kontrollieren. Die Ermittlungen dauern an.