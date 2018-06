Anzeige

Esslingen (pol)Eine Frau ist am Samstag von einem Hund gebissen und am Arm verletzt worden. Dies berichtete ein Polizeisprecher. Die 20-Jährige war mit ihrem Rüden, einem Schäferhund Collie Mischling, um die Mittagszeit in der Kurt-Schumacher-Straße beim Neckarfreibad spazieren. Als ein freilaufender Hund zu ihnen hersprang, zog sie ihr Tier an der Leine zu sich heran. Der fremde Hund biss der jungen Frau unvermittelt in den Unterarm und ließ zunächst nicht mehr los. Mit Mühe konnte sie sich von dem Tier befreien, bis letztendlich der bislang unbekannte Besitzer seinen Hund ebenfalls an die Leine nahm. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte in Richtung Merkelpark. Die junge Frau musste sich am Montag in ärztliche Behandlung begeben und erstattete nachträglich Anzeige bei der Polizei. Der unbekannte Hundebesitzer ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, zirka 170 bis 180 cm groß und gepflegt.

Der Mann hat graue Haare und einen leichten Bart. Bekleidet war er mit einer Jeanshose. Zu dem Hund ist bekannt, dass er ein schwarz-weiß-hellbraunes Fell mit längeren Haaren hat. Zudem trug das Tier ein Lederhalsband. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um Hinweise zu dem gesuchten Hundebesitzer.