Esslingen (pol) - Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Nummer 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagmittag eine Seniorin in einem Bus bei einem Bremsmanöver gestürzt ist. Der Bus der Linie 120 war kurz nach 12 Uhr auf der Neckarstraße vom Pliensauparkhaus herkommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Sirnauer Straße musste der Busfahrer laut Polizei wegen eines bislang unbekannten Pkw-Fahrers, der knapp vor ihm von links kommend auf seine Spur wechselte, stark abbremsen. Hierbei stürzte eine 73-jährige Frau in dem Linienbus nach vorne und zog sich Verletzungen am Kopf und an der Hand zu. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weinroten VW Golf 7 mit Esslinger Zulassung handeln. Mehr ist bislang nicht bekannt.

